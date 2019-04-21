Кулижников начал подготовку к новому сезону

Российский конькобежец Павел Кулижников вместе со спринтерской сборной России отправился на тренировочный сбор для подготовки к новому сезону.



«Сбор в Кисловодске, который начался сегодня, продлится девять дней, он будет оздоровительным. В нём принимают участие все наши лидеры, в том числе и Павел Кулижников», — приводит слова старшего тренера команды Дмитрия Ерофеева ТАСС.



С 8 мая лидеры спринтерской сборной России по конькобежному спорту проведут ещё один тренировочный сбор, который пройдёт в Испании.



В 2020 году в Хамаре (Норвегия) состоится чемпионат мира в классическом и спринтерском многоборье, а американский Солт-Лейк-Сити станет местом проведения чемпионата мира на отдельных дистанциях.