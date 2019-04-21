Кёрлингисты Москалёва и Ерёмин разгромили Грецию на ЧМ среди смешанных пар

В Ставангере (Норвегия) продолжается чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар. Россияне Анастасия Москалёва и Александр Ерёмин одержали вторую победу в группе F. Отечественные кёрлингисты в шести эндах разгромили Елени Захарию и Александроса Арампациса из Греции со счётом 15:0 (3:0, 3:0, 3:0, 2:0, 2:0, 2:0).

Российская команда лидирует в турнирной таблице вместе с американцами и испанцами. В следующем матче 22 апреля Москалёва и Ерёмин сыграют со сборной Латвии.

В соревнованиях принимают участие 48 сборных. По регламенту турнира, команды поделены на шесть групп (по восемь команд в каждой). Внутри группы проводится круговой турнир. По результатам группового этапа в плей-офф выйдут 16 команд. Далее пройдут 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы, финал и матч за третье место.