Максимкин лидирует на старте Кубка Яхт-клуба Сочи в классе «Оптимист»

Артём Максимкин из Долгопрудного возглавил общий зачёт Кубка Яхт-клуба Сочи в классе яхт «Оптимист». В трёх стартовых гонках он занял первое место. Следом расположились братья Илья и Фёдор Кривобоковы из Тольятти. Кирилл Шуненков (Академия парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга) – четвёртый.

В соревнованиях девочек три первых места занимают спортсменки из Долгопрудного — Мария Струк, Алиса Иванова и Дина Жилкина. Дина лидирует среди младших девочек.

Среди младших мальчиков первым идёт Дмитрий Ерёмин (Санкт-Петербург, «Крестовский остров»).

Регата является вторым этапом отбора в сборные России.



В гонках принимают участие 204 юных яхтсмена не старше 16 лет из различных регионов России. Соревнования завершатся 4 мая.