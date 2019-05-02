Федерация лёгкой атлетики ЮАР — о деле Семени: CAS хочет оправдать дискриминацию

Федерация лёгкой атлетики ЮАР рассматривает возможность подачи апелляции в Федеральный суд Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда по делу южноафриканской бегуньи Кастер Семени, сообщает Reuters.

Вчера, 1 мая, CAS отклонил апелляцию двукратной олимпийской чемпионки, которая выступала против введения правила IAAF, по которому спортсменки с повышенным уровнем тестостерона смогут соревноваться на турнирах под эгидой IAAF только в том случае, если будут принимать специальные препараты, предназначенные для снижения уровня гормона.



«Мы разочарованы и глубоко шокированы таким решением. Мы уважаем позицию суда, но рассмотрим возможность подачи апелляции. Мы по-настоящему потрясены решением CAS в пользу такого дискриминационного правила. Суд не только смотрит сквозь пальцы на дискриминацию, но хочет оправдать её. Это ужасное решение», — говорится в заявлении.