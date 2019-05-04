«СКИФ» разгромил «Динамо-Виктор» в первом четвертьфинале Суперлиги

Гандболисты команды «Динамо-Виктор» на своей площадке проиграли краснодарскому «СКИФу» со счётом 14:29 в первом матче четвертьфинальной серии чемпионата России. Самым результативным игроком матча стал Сергей Николаенков из «СКИФа», все пять бросков гандболиста по воротам соперника достигли цели. По 4 раза отличились Дмитрий Свистунов, Никита Степанов и Денис Афонин (все – «СКИФ»), Никита Ильтинский («Динамо-Виктор»).

Второй матч серии до двух побед пройдёт 8 мая в Краснодаре.

Ранее первые четвертьфинальные матчи выиграли «Спартак», «Чеховские медведи» и «Университет-Нева».

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Четвертьфинал. Первый матч

«Динамо-Виктор» (Ставрополь) – «СКИФ» (Краснодар) – 14:29 (8:13).