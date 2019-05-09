Ставропольское «Динамо-Виктор» в решающем матче четвертьфинальной серии чемпионата России по гандболу на выезде одержало победу над краснодарским «СКИФом» со счётом 24:23 и вышло в полуфинал Суперлиги.
В составе гостей 8 мячей забил Виталий Мазуров и 5 раз отличился Антон Отрезов. У «СКИФа» самым результативным стал Сергей Николаенков, на его счету 9 мячей. По 5 раз в составе хозяев отличились Дмитрий Свистунов и Илья Белевцов.
На предварительном этапе чемпионата России «СКИФ» был четвёртым, «Динамо-Виктор» заняло пятое место.
Ранее в полуфинал мужской Суперлиги вышли московский «Спартак», «Чеховские Медведи» и «Университет-Нева».
Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига
Четвертьфинал. Третий матч
«СКИФ» (Краснодар) — «Динамо-Виктор» (Ставрополь) — 23:24 (13:13).
Счёт в серии — 1-2.
«Динамо-Виктор» победило «СКИФ» и вышло в полуфинал мужского ЧР по гандболу