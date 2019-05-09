Шкарин – о матче с Украиной: никакой политики в пляжном футболе нет

Капитан сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин поделился мнением об украинской команде, которая станет соперником подопечных Михаила Лихачёва в четвертьфинале отборочного турнира Всемирных игр.



«Сборная Украины, как и белорусы, является неудобным соперником, все хорошо знают друг друга. Они знают, на что способен каждый из нас. Но я считаю, что мы в пятницу должны побеждать, в целом мы посильнее и индивидуально, и как команда», — приводит слова Шкарина «Р-Спорт».



Капитан сборной России также заверил, что отношения двух стран никак не повлияют на поединок ни с одной из сторон. «Мы давно играем против украинцев, и в пляжном футболе политики не было. Ни мы, ни ребята из сборной Украины никогда не вкладывали никакие подтексты в эти встречи», — отметил Шкарин.



Встреча между сборными России и Украины состоится завтра, 10 мая, в 13:50 мск.

