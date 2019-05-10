Дзюдоист Абуладзе выиграл бронзу на турнире «Большого шлема» в Баку

Россиянин Яго Абуладзе стал бронзовым призёром турнира «Большого шлема» по дзюдо, который стартовал в Баку (Азербайджан). В весовой категории до 60 кг Абуладзе в финале группового этапа уступил грузину Темуру Нозадзе и боролся за бронзу в утешительных схватках. В финале Нозадзе проиграл бразильцу Филиппе Китадаи.

Ещё один россиянин Ислам Яшуев уступил Китадаи в своей стартовой встрече на турнире.

В других весовых категориях российские дзюдоисты остались без медалей. Алеся Кузнецова стала седьмой в весе до 52 кг. Якуб Шамилов (до 66 кг) и Сабина Гилязова (до 48 кг) уступили в 1/8 финала.

Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Баку, Азербайджан

Мужчины. Весовая категория до 60 кг

1. Филиппе Китадаи (Бразилия).

2. Темур Нозадзе (Грузия).

3. Амартувшин Дашдаваа (Монголия) и Яго Абуладзе (Россия)…

9-16. Ислам Яшуев (Россия).