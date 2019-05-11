Пессоа: раньше в «Ростове-Дон» не было контакта с тренером, теперь всё иначе

Голкипер гандбольного клуба «Ростов-Дон» и сборной Бразилии Маисса Пессоа надеется, что в этом сезоне российской команде удастся одержать победу в «Финале четырёх» женской Лиги чемпионов.

«Для меня это четвёртый «Финал четырёх» Лиги чемпионов. У меня уже был опыт победы в турнире – это замечательное чувство, когда ты поднимаешь трофей над головой. Но я ни разу не выигрывала Лигу чемпионов вместе с «Ростовом-Дон». Так что сейчас это моя самая главная цель.

В прошлом году мы уже выступали в «Финале четырёх», и я была очень расстроена, что мы уступили. У нас хорошая команда, но тогда были определённые проблемы. Отсутствовал правильный контакт между главным тренером и игроками. Но в этом году всё иначе. Теперь у нас есть Амброс Мартин, он знает, как говорить с гандболистками, и у него огромный опыт. Амброс понимает, как побеждать в Лиге чемпионов, и он показывает это нам. У меня хорошее предчувствие. Мы приехали сюда не просто чтобы сыграть, а для того, чтобы победить.



По ходу сезона у нас было много проблем, связанных с травмами. Также было много непростых дальних выездов. Я счастлива, что мы здесь и что смогут сыграть те гандболистки, у которых не было такой возможности в прошлом году. Например, после беременности вернулась Влада Бобровникова, она очень хотела это сделать и сыграть в «Финале четырёх». И Анна Сень также быстро набрала форму. Мы все чувствуем связь друг с другом", — цитирует Пессоа официальный сайт «Ростова-Дон».