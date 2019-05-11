Кузнецов выиграл серебро в прыжках в воду с трамплина на этапе МС в Казани

Россиянин Евгений Кузнецов стал серебряным призёром четвёртого этапа Мировой серии по прыжкам в воду, который продолжается в Казани. В индивидуальных прыжках с трёхметрового трамплина Кузнецов уступил только британцу Джеку Ло.
В прыжках с вышки у женщин победу одержала Ми Рае Ким из КНДР. Россиянка Юлия Тимошинина стала шестой.
Прыжки в воду. Мировая серия. Четвёртый этап. Казань, Россия
Мужчины. Трамплин, 3 м. Личное первенство
1. Джек Ло (Великобритания) – 499,30.
2. Евгений Кузнецов (Россия) – 466,60.
3. Пен Цзянфен (Китай) – 464,95.
Женщины. Вышка. Личное первенство
1. Ми Рае Ким (КНДР) – 373,40.
2. Чжан Минцзи (Китай) – 364,60.
3. Чен Юси (Китай) – 356,95…
6. Юлия Тимошинина (Россия) – 258,90.