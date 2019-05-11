Кузнецов выиграл серебро в прыжках в воду с трамплина на этапе МС в Казани

Россиянин Евгений Кузнецов стал серебряным призёром четвёртого этапа Мировой серии по прыжкам в воду, который продолжается в Казани. В индивидуальных прыжках с трёхметрового трамплина Кузнецов уступил только британцу Джеку Ло.

В прыжках с вышки у женщин победу одержала Ми Рае Ким из КНДР. Россиянка Юлия Тимошинина стала шестой.

Прыжки в воду. Мировая серия. Четвёртый этап. Казань, Россия

Мужчины. Трамплин, 3 м. Личное первенство

1. Джек Ло (Великобритания) – 499,30.

2. Евгений Кузнецов (Россия) – 466,60.

3. Пен Цзянфен (Китай) – 464,95.

Женщины. Вышка. Личное первенство

1. Ми Рае Ким (КНДР) – 373,40.

2. Чжан Минцзи (Китай) – 364,60.

3. Чен Юси (Китай) – 356,95…

6. Юлия Тимошинина (Россия) – 258,90.