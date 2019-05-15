Белорусский биатлонист дисквалифицирован за употребление мельдония

Белорусский биатлонист Егор Малофеевский, входящий в юношескую сборную страны, дисквалифицирован на два года за допинг. В допинг-пробе спортсмена был обнаружен мельдоний, сообщает официальный сайт Национального антидопингового агентства Республики Беларусь.

Срок дисквалификации будет отсчитываться с 8 февраля 2019 года. Все результаты, показанные Малофеевским с 4 января 2019 года, аннулированы.

В составе сборной Беларуси Малофеевский выступал на Европейском юношеском олимпийском фестивале 2019 года, который прошёл в Сараево.

Всемирное антидопинговое агентство приравняло мельдоний к допингу с 1 января 2016 года. В марте того года положительную допинг-пробу на мельдоний сдал российский биатлонист Эдуард Латыпов.