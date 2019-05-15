43-летний Тайгер Вудс хочет выступить на Олимпиаде в Токио

Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс заявил о желании выступить на Олимпийских играх в Токио-2020. Об этом сообщает The Guardian.
«Хочу ли я сыграть на Олимпиаде? Определённо да. Я никогда не выступал на Играх, и, уверен, другой возможности у меня больше не будет – мне уже 43 года.
Эта Олимпиада может стать первой в моей карьере, поэтому я был бы рад попасть в команду, стать её частью. Сколько ещё соревнований нужно провести чтобы попасть на Игры? Думаю, главное — проводить их хорошо. Так, как я делаю это в последнее время», – заявил Вудс.
Напомним, в апреле 43-летний гольфист впервые за 14 лет выиграл турнир категории «Мастерс». Всего Вудс 5 раз выигрывал «Мастерсы»: в 1997-м, в 2001-м, 2002-м, 2005-м и 2019-м. US Masters – один из четырёх мэйджоров, главных турниров сезона в гольфе.
- 16 мая 2019
-
16:10
-
15:27
-
14:31
-
14:18
-
14:00
-
13:26
-
12:41
-
12:31
-
12:13
-
11:38
-
11:00
-
10:25
-
10:02
-
09:52
-
09:21
-
00:48
- 15 мая 2019
-
23:45
-
23:14
-
22:40
-
22:04
-
22:03
-
20:34
-
19:43
-
19:22
-
19:14
-
18:49
-
18:02
-
17:22
-
17:21
-
16:44
-
16:15
-
15:42
-
14:37
-
14:30
-
14:17