43-летний Тайгер Вудс хочет выступить на Олимпиаде в Токио

Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс заявил о желании выступить на Олимпийских играх в Токио-2020. Об этом сообщает The Guardian.



«Хочу ли я сыграть на Олимпиаде? Определённо да. Я никогда не выступал на Играх, и, уверен, другой возможности у меня больше не будет – мне уже 43 года.



Эта Олимпиада может стать первой в моей карьере, поэтому я был бы рад попасть в команду, стать её частью. Сколько ещё соревнований нужно провести чтобы попасть на Игры? Думаю, главное — проводить их хорошо. Так, как я делаю это в последнее время», – заявил Вудс.



Напомним, в апреле 43-летний гольфист впервые за 14 лет выиграл турнир категории «Мастерс». Всего Вудс 5 раз выигрывал «Мастерсы»: в 1997-м, в 2001-м, 2002-м, 2005-м и 2019-м. US Masters – один из четырёх мэйджоров, главных турниров сезона в гольфе.

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