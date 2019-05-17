Чудинов утверждён главным тренером сборной России по санному спорту

Экспертный совет Минспорта РФ утвердил кандидатуру старшего тренера сборной России по санному спорту Сергея Чудинова на пост главного тренера команды.
После подписания соответствующего приказа министром спорта Павлом Колобковым 19 мая в Кисловодске под руководством нового наставника начнутся мероприятия подготовки к сезону-2019/20.
«Со сборной России по санному спорту Сергей Чудинов работает с 2013 года, выполняя функции тренера по функциональной подготовке. Под его руководством достигнуты рекордные показатели стартового разгона. Поставленную задачу войти в тройку лучших по этим показателям Чудинов и его подопечные выполнили и даже перевыполнили, установив несколько рекордов старта.
За эти годы проведена подготовка к двум олимпийским циклам, усилена работа по укреплению физических кондиций спортсменов во время предсезонной подготовке, что, в числе прочих факторов, помогло команде выйти на более высокий результативный уровень. На сегодняшний день сборная России по санному спорту занимает вторую строку в рейтинге мирового санного спорта. Завоёваны медали чемпионатов Европы и мира, Кубков мира и общего зачёта», — говорится в сообщении пресс-службы ФССР о назначении Чудинова.
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