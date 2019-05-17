«Ростов-Дон» обыграл «Ладу» в первом финальном матче гандбольной Суперлиги

Гандболистки клуба «Ростов-Дон» нанесли поражение тольяттинской «Ладе» в первом финальном матче чемпионата России среди женских команд Суперлиги. Встреча в Тольятти завершилась победой гостей со счётом 34:31. Самой результативной в составе ростовской команды стала Лоис Аббинг, забившая 11 мячей. 7 раз отличилась Анна Вяхирева, 5 – Юлия Манагарова. У «Лады» 12 мячей на счету Дарьи Дмитриевой, 6 – в активе Елены Михайличенко.

Вторая встреча серии до двух побед пройдёт 21 мая в Ростове-на-Дону.

В первом матче серии за пятое место «Астраханочка» на выезде обыграла «Университет» — 27:23.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Финал. Первый матч

«Лада» (Тольятти) – «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – 31:34 (14:15).

За пятое место. Первый матч

«Университет» (Ижевск) – «Астраханочка» (Астрахань) – 23:27 (11:14).