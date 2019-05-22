Подозреваемая в допинге соперница Ефимовой завершила карьеру

Олимпийская чемпионка литовская пловчиха Рута Мейлутите, нарушившая антидопинговые правила, приняла решение завершить карьеру, сообщает LRT. 22-летняя спортсменка пропустила три допинг-теста в течение года, ей грозила дисквалификация на срок до двух лет.

«Спасибо плаванию. Благодаря ему у меня была жизнь, о которой я не могла мечтать. У меня была возможность увидеть огромную часть мира, познакомиться с чудесными людьми. Это был особенный опыт. Теперь я хочу применить его за пределами бассейна. Я готова к новой фазе своей жизни», — сказала Мейлутите.

Мейлутите – олимпийская чемпионка Лондона-2012 и чемпионка мира на дистанции 100 м брассом. Ей принадлежит мировой рекорд на 100 м брассом (1.02,36). Мейлутите – одна из основных соперниц известной российской брассистки Юлии Ефимовой.