Подозреваемая в допинге соперница Ефимовой завершила карьеру

Олимпийская чемпионка литовская пловчиха Рута Мейлутите, нарушившая антидопинговые правила, приняла решение завершить карьеру, сообщает LRT. 22-летняя спортсменка пропустила три допинг-теста в течение года, ей грозила дисквалификация на срок до двух лет.
«Спасибо плаванию. Благодаря ему у меня была жизнь, о которой я не могла мечтать. У меня была возможность увидеть огромную часть мира, познакомиться с чудесными людьми. Это был особенный опыт. Теперь я хочу применить его за пределами бассейна. Я готова к новой фазе своей жизни», — сказала Мейлутите.
Мейлутите – олимпийская чемпионка Лондона-2012 и чемпионка мира на дистанции 100 м брассом. Ей принадлежит мировой рекорд на 100 м брассом (1.02,36). Мейлутите – одна из основных соперниц известной российской брассистки Юлии Ефимовой.
- 22 мая 2019
-
11:11
-
11:11
-
10:10
-
09:45
-
09:36
-
09:07
-
00:30
-
00:22
-
00:20
-
00:13
- 21 мая 2019
-
23:56
-
22:26
-
22:05
-
22:03
-
20:50
-
20:37
-
20:30
-
20:10
-
19:48
-
19:35
-
19:10
-
18:44
-
18:17
-
17:36
-
17:17
-
16:31
-
16:01
-
15:53
-
15:24
-
14:38
-
14:14
-
13:22
-
12:50
-
12:00
-
11:20