Семеня сменит дистанцию из-за правил IAAF об уровне тестостерона в крови
Южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня планирует сменить дистанцию из-за правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), касающихся допуска к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем тестостерона. Об этом сообщает The New York Times.
Сообщается, что уже в конце июня, на соревнованиях в США, Семеня выступит на дистанции 3000 метров. Напомним, Кастер является двукратной олимпийской чемпионкой в беге на 800 метров. Также спортсменка дважды выигрывала чемпионат мира в этой дисциплине.
Кастер отказалась от гормональной терапии, после которой она получила бы возможность выступать на своей коронной дистанции.
Свой последний забег на 800 метров южноафриканка выиграла на этапе «Бриллиантовой лиги» в марте.
Семеня: чёрта с два я буду принимать гормональные препараты!
IAAF заявила, что правила о снижении тестостерона направлены не против Семени
Правила IAAF по атлетам с повышенным тестостероном вступят в силу 8 мая
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