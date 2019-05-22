Семеня сменит дистанцию из-за правил IAAF об уровне тестостерона в крови

Южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня планирует сменить дистанцию из-за правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), касающихся допуска к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем тестостерона. Об этом сообщает The New York Times.



Сообщается, что уже в конце июня, на соревнованиях в США, Семеня выступит на дистанции 3000 метров. Напомним, Кастер является двукратной олимпийской чемпионкой в беге на 800 метров. Также спортсменка дважды выигрывала чемпионат мира в этой дисциплине.



Кастер отказалась от гормональной терапии, после которой она получила бы возможность выступать на своей коронной дистанции.

Свой последний забег на 800 метров южноафриканка выиграла на этапе «Бриллиантовой лиги» в марте.

Семеня: чёрта с два я буду принимать гормональные препараты!

IAAF заявила, что правила о снижении тестостерона направлены не против Семени