Семеня: чёрта с два я буду принимать гормональные препараты!

Южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня после победы на дистанции 800 метров на этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе заявила журналистам, что не намерена подчиняться новым правилам IAAF и применять гормональные препараты для снижения уровня тестостерона.

«Чёрта с два я буду принимать гормональные препараты! Это незаконный метод», — приводит слова Семени АР.

Семеня выступила против решения IAAF ввести правила, ограничивающие максимально допустимый уровень тестостерона в организме спортсменок. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) отказался удовлетворить её иск, правила вступят в силу 8 мая и будут обязательны для допуска к чемпионату мира – 2019.

Семеня может обжаловать решение CAS в течение 30 дней. 28-летняя спортсменка является двукратной победительницей Олимпийских игр и двукратной чемпионкой мира в беге на 800 метров.

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