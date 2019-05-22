Российские спортсмены получат по 200 тыс. рублей за победу на Универсиаде-2019

Стали известны суммы выплат, которые получат российские участники Универсиады-2019 в Красноярске, занявшие на ней призовые места.
Обладателям золотых медалей выплатят по 200 тыс. рублей. Их тренеры получат в два раза меньше – по 100 тыс. Похожая ситуация и с обладателями серебряных и бронзовых наград. Спортсмены, занявшие второе место получат по 125 тыс. рублей. Их тренеры – по 60 тыс. Бронзовых призёров отметят выплатой в размере 100 тыс. рублей, а их наставники получат по 60 тыс. Такие данные приводит «Р-Спорт».
Российские спортсмены обновили рекорд по числу завоёванных золотых наград в рамках одной зимней Универсиады. Они 41 раз поднимались на верхнюю ступень пьедестала почёта. Всего же российская сборная завоевала 112 медалей разного достоинства и с огромным преимуществом выиграла общий зачёт домашней Универсиады.
Для осуществления выплат спортсменам Минспорт получит из резервного фонда бюджетные ассигнования в размере 48 026,3 тыс. рублей.
- 22 мая 2019
-
19:06
-
18:37
-
18:35
-
18:09
-
17:59
-
17:53
-
17:38
-
17:33
-
17:33
-
16:24
-
16:04
-
15:13
-
15:09
-
14:47
-
14:04
-
13:14
-
12:55
-
12:31
-
12:13
-
11:30
-
11:11
-
11:11
-
10:10
-
09:45
-
09:36
-
09:07
-
00:30
-
00:22
-
00:20
-
00:13
- 21 мая 2019
-
23:56
-
22:26
-
22:05
-
22:03
-
20:50