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Российские спортсмены получат по 200 тыс. рублей за победу на Универсиаде-2019

Российские спортсмены получат по 200 тыс. рублей за победу на Универсиаде-2019
Другие / Зимняя Универсиада 2019 0

Стали известны суммы выплат, которые получат российские участники Универсиады-2019 в Красноярске, занявшие на ней призовые места.

Обладателям золотых медалей выплатят по 200 тыс. рублей. Их тренеры получат в два раза меньше – по 100 тыс. Похожая ситуация и с обладателями серебряных и бронзовых наград. Спортсмены, занявшие второе место получат по 125 тыс. рублей. Их тренеры – по 60 тыс. Бронзовых призёров отметят выплатой в размере 100 тыс. рублей, а их наставники получат по 60 тыс. Такие данные приводит «Р-Спорт».

Российские спортсмены обновили рекорд по числу завоёванных золотых наград в рамках одной зимней Универсиады. Они 41 раз поднимались на верхнюю ступень пьедестала почёта. Всего же российская сборная завоевала 112 медалей разного достоинства и с огромным преимуществом выиграла общий зачёт домашней Универсиады.

Для осуществления выплат спортсменам Минспорт получит из резервного фонда бюджетные ассигнования в размере 48 026,3 тыс. рублей.

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