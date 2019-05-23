Медведева — хейтеру: я как была веганом, так и осталась. А вы останетесь злым
Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева в своём «инстаграме» отреагировала на замечание одного из пользователей.
Спортсменка сообщила, что хотела бы начать заниматься йогой. Один из пользователей так прокомментировал новое увлечение Евгении: «Очередной „хайпожорозаскок“. Веганство, видимо, утратило актуальность».
В ответ на это Медведева написала: «Я как была веганом, так и осталась. И вы, как были злым человеком, так и останетесь».
19-летняя Евгения Медведева также является бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), серебряным призёром чемпионата Европы (2018), двукратной чемпионкой России (2016, 2017).
Медведева: хочу заниматься йогой
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