Медведева — хейтеру: я как была веганом, так и осталась. А вы останетесь злым

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева в своём «инстаграме» отреагировала на замечание одного из пользователей.

Спортсменка сообщила, что хотела бы начать заниматься йогой. Один из пользователей так прокомментировал новое увлечение Евгении: «Очередной „хайпожорозаскок“. Веганство, видимо, утратило актуальность».

В ответ на это Медведева написала: «Я как была веганом, так и осталась. И вы, как были злым человеком, так и останетесь».

19-летняя Евгения Медведева также является бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), серебряным призёром чемпионата Европы (2018), двукратной чемпионкой России (2016, 2017).