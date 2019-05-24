Закарин: удивлён, что смог выиграть этап «Джиро д’Италия»

Российский велогонщик команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин после победного финиша на 13-м этапе многодневки «Джиро д’Италия» рассказал, что не планировал выигрывать этап. Он лишь хотел выше подняться в общем зачёте. С поставленной задачей Закарин также справился: поднявшись на 9 позиций, стал третьим.

«Сегодня делал максимум с прицелом на генеральную классификацию, но немного удивлён, что смог выиграть этап. Плана приехать к финишу первым у меня не было. Буду продолжать бороться за розовую майку.

Остаётся ли Роглич в борьбе без серьёзной поддержки команды? Это сильный велогонщик. При поддержке партнёров или без неё — в любом случае он силён.

Буду ли завтра вновь атаковать на ранней стадии этапа? Посмотрим. Надо немного отдохнуть, а завтра будет видно", — сказал Закарин в эфире Eurosport 1.