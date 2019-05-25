Гандболисты «Спартака» выиграли первый финальный матч ЧР у «Чеховских медведей»

Гандболисты «Спартака» выиграли первый матч финальной серии чемпионата России среди команд Суперлиги. На выезде «Спартак» нанёс поражение подмосковным «Чеховским медведям» со счётом 27:26.

Самым результативным игроком встречи стал правый полусредний «Спартака» Александр Деревень, забивший 11 мячей. 5 раз у красно-белых отличился Иналь Афлитулин. У хозяев 6 мячей забил Александр Котов, 5 точных попаданий на счету Сергея Марка Косоротова.

Второй матч финальной серии пройдёт 30 мая на площадке «Спартака». Там же, при необходимости, 31 мая состоится третья встреча тех же соперников.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Финал. Первый матч

«Чеховские медведи» (Московская область) – «Спартак» (Москва) – 26:27 (14:13).