Овечкин сделает первый ход на тай-брейке финала этапа Гран-при FIDE в Москве

Трёхкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли российский хоккеист Александр Овечкин сделает первый ход на тай-брейке финального матча этапа Гран-при Международной шахматной федерации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов турнира.
В финале встречаются два российских гроссмейстера — Александр Грищук и Ян Непомнящий. Две первые партии финала завершились вничью. Тай-брейк состоится сегодня, 29 мая.
Тай-брейк будет включать две рапид-партии (25 минут + 10 секунд на ход), в случае равенства — две партии в укороченный рапид (10 минут + 10 секунд на ход), а затем — две блицпартии (5 минут + 3 секунды на ход). Если победитель не будет выявлен, он определится в «армагеддоне».
В 2017 году победителем Гран-при FIDE в Москве стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.
- 29 мая 2019
-
13:21
-
12:31
-
11:45
-
11:30
-
11:10
-
10:13
-
09:36
-
09:01
-
00:36
- 28 мая 2019
-
23:44
-
23:16
-
22:55
-
22:47
-
21:24
-
21:21
-
20:51
-
20:32
-
20:06
-
19:30
-
18:55
-
18:10
-
17:06
-
16:46
-
15:08
-
14:52
-
14:41
-
14:01
-
13:42
-
13:29
-
13:00
-
12:12
-
11:02
-
10:23
-
09:36
-
09:32