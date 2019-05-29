Овечкин сделает первый ход на тай-брейке финала этапа Гран-при FIDE в Москве

Трёхкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли российский хоккеист Александр Овечкин сделает первый ход на тай-брейке финального матча этапа Гран-при Международной шахматной федерации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов турнира.

В финале встречаются два российских гроссмейстера — Александр Грищук и Ян Непомнящий. Две первые партии финала завершились вничью. Тай-брейк состоится сегодня, 29 мая.

Тай-брейк будет включать две рапид-партии (25 минут + 10 секунд на ход), в случае равенства — две партии в укороченный рапид (10 минут + 10 секунд на ход), а затем — две блицпартии (5 минут + 3 секунды на ход). Если победитель не будет выявлен, он определится в «армагеддоне».

В 2017 году победителем Гран-при FIDE в Москве стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.