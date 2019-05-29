Непомнящий стал победителем этапа Гран-при ФИДЕ в Москве

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий стал победителем московского этапа Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ), в финале он на тай-брейке обыграл соотечественника Александра Грищука.
До выхода в финал Непомнящий победил армянина Левона Ароняна (1,5-0,5) на предварительной стадии. В четвертьфинале на тай-брейке взял верх над китайцем Вэй И (2,5-1,5). Полуфинал между россиянином и поляком Радославом Войташеком завершился во второй партии укороченного рапида (3,5-2,5).
Грищук обыграл соотечественника Сергея Карякина (1,5-0,5). В четвертьфинале он был сильнее американца Уэсли Со (2,5-1,5). А в полуфинале не испытал проблем с ещё одним американцем, Хикару Накамурой (1,5-0,5).
Две партии финала между российскими шахматистами завершились вничью, для определения победителя потребовался тай-брейк.
В первой партии тай-брейка была зафиксирована ничья. Белыми играл Грищук. Первый ход пешкой e2e4 за него совершил хоккеист Александр Овечкин. Во торой партии белыми фигурами играл Непомнящий. После 36-го хода соперника Грищук признал поражение.
Всего на турнире в Москве с призовым фондом € 130 тыс. приняли участие 16 гроссмейстеров экстра-класса.
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