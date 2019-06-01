Гандболистки сборной России обыграли Нидерланды в товарищеском матче

Женская сборная России по гандболу выиграла у Нидерландов в первом из двух товарищеских матчей. Игра, которая прошла в голландском городе Алмер, завершилась победой россиянок со счётом 31:30.

На перерыв российские гандболистки ушли, уступая два мяча — 16:18, но после перерыва смогли переломить ход встречи. Решающий бросок в активе Анны Шапошниковой.

Сегодня, 1 июня, Россия и Нидерланды проведут ещё один матч.

Напомним, на чемпионате Европы 2018 года сборная России по гандболу заняла второе место, проиграв в финале хозяйкам соревнований — француженкам. Нидерланды стали третьими, взяв верх над Румынией в поединке за бронзовые медали.

Гандбол. Товарищеский матч. Алмер, Нидерланды

Женщины

Нидерланды — Россия — 30:31 (18:16)