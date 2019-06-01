Лыжный марафон в Холменколлене сменит формат по инициативе России

С 2021 года знаменитый Холменколленский лыжный марафон в рамках этапа Кубка мира будет проводиться с раздельного старта, инициатива такого формата исходила от российской стороны.

«Именно Россия предложила, чтобы марафоны каждый год проходили с раздельным стартом. Мы в Норвегии действительно ждали, пока кто-нибудь ещё предложит это. Норвежские лыжники давно этого хотели подобных изменений», — приводит слова представителя Норвегии в комитете по лыжным гонкам Международной федерации лыжного спорта (FIS) Эге Шинстада Langrenn.

Планируется, что текущий восьмикилометровый участок будет разбит на отрезки по два километра, которые спортсмены будут преодолевать по 5 раз.

«Учитывая, что они проводят 25-30 минут на 10 километрах, тогда вокруг зрителей будут бегать всё время. Опыт на стадионе будет хорошим», — добавил Шинстад.

Он отметил, что зрители в Холменколлене поддерживают новые правила, и с ними не должно возникнуть никаких проблем.