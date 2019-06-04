Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Вашье-Лаграв выиграл блиц-турнир по шахматам в Ставангере, Грищук — 10-й

Вашье-Лаграв выиграл блиц-турнир по шахматам в Ставангере, Грищук — 10-й
Другие / Шахматы 0

Французский гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв выиграл блиц-турнир открытия в рамках международных соревнований по шахматам в Ставангере (Норвегия). Он набрал 7,5 очка. Второе и третье место заняли представитель Армении Левон Аронян и действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. В их активе по 6 очков.

Россиянин Александр Грищук продемонстрировал 10-й результат (3 балла).

Основной турнир пройдёт в Ставангере с 4 по 14 июня.

В 2018 году победителем этих соревнований стал американец Фабиано Каруана, набравший 5 очков. Американец Хикару Накамура, индиец Вишванатан Ананд и норвежец Магнус Карлсен отстали от триумфатора на 0,5 балла. Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделил последнее место с Вашье-Лагравом (3).

Российская шахматная федерация сменит название
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент