В МОК не стали связывать себя с информацией об отстранении России от ОИ-2020

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) не стал связывать организацию с сообщениями британских СМИ о возможном отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх в Токио-2020.



В ответ на запрос корреспондента «РИА Новости» представитель МОК заявил, что данный вопрос находится в юрисдикции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).



Ранее стало известно, что Россия может быть отстранена от Игр-2020 из-за скандала с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, который был отстранён за пропуск нескольких допинг-тестов. При проведении расследования обнаружились расхождения между устными показаниями Лысенко и предъявленными доказательствами, что было расценено как попытка фальсификации. Данилу грозит дисквалификация на четыре года.



Выяснилось, что к фальсификации были причастны чиновники из Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Глава ОКР отреагировал на возможное отстранение сборной России от ОИ-2020