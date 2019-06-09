Россиянин Грищук проиграл в четвёртом туре шахматного турнира в Норвегии

Российский шахматист Александр Грищук уступил представителю Китая Юй Янъи в четвёртом туре турнира в Ставангере (Норвегия).

Грищук, играя белыми фигурами, проиграл на 51-м ходу. На текущий момент россиянин замыкает турнирную таблицу соревнований (10-е место).

Согласно правилам, на турнире не может быть ничьих. Если партия в классические шахматы не выявила победителя, участники продолжают выявлять сильнейшего в «армагеддоне», перед которым назначается 15-минутный перерыв. За победу в основной партии начисляется 2 очка, в «армагеддоне» — 1,5, за поражение в «армагеддоне» — 0,5, за поражение в основной партии — 0.

Турнирная таблица

1. Магнус Карлсен (Норвегия) — 6,5 очка.

2. Уэсли Со (США) — 5,5.

3. Юй Янъи (Китай) — 5…

10. Александр Грищук (Россия) — 1.

Турнир завершится 14 июня. В 2018 году победителем этих соревнований стал американец Фабиано Каруана.