Темнокожий украинский борец Беленюк собрался стать народным депутатом

Чемпион мира по греко-римской борьбе украинец Жан Беленюк включён в список пропрезидентской партии «Слуга народа», которая примет участие на внеочередных выборах в парламент Украины.

28-летний Жан Беленюк родился в Киеве. Отец — руандиец, мама — украинка. Через три года после рождения Жана отец погиб в Руанде в результате кровопролитной гражданской войны. Борцом он стал именно на Украине и считает себя украинцем.

Беленюк — один из самых титулованных борцов этого десятилетия. Помимо звания чемпиона мира он является трёхкратным чемпионом Европы и серебряным призёром Олимпиады 2016 года.

Напомним, на чемпионате Европы в Будапеште Беленюк после победы в финальной схватке в весовой категории до 87 кг станцевал гопак.

«Дай бог, чтобы как в США». Самый необычный украинский борец будет президентом? Чемпион мира Жан Беленюк уверен, что Обама дал ему шанс стать президентом Украины. Что же у них общего?