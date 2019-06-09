Темнокожий украинский борец Беленюк собрался стать народным депутатом
Чемпион мира по греко-римской борьбе украинец Жан Беленюк включён в список пропрезидентской партии «Слуга народа», которая примет участие на внеочередных выборах в парламент Украины.
28-летний Жан Беленюк родился в Киеве. Отец — руандиец, мама — украинка. Через три года после рождения Жана отец погиб в Руанде в результате кровопролитной гражданской войны. Борцом он стал именно на Украине и считает себя украинцем.
Беленюк — один из самых титулованных борцов этого десятилетия. Помимо звания чемпиона мира он является трёхкратным чемпионом Европы и серебряным призёром Олимпиады 2016 года.
Напомним, на чемпионате Европы в Будапеште Беленюк после победы в финальной схватке в весовой категории до 87 кг станцевал гопак.
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Жан Венсанович Беленюк считает себя украинцем. Русский, поляк или кто ещё – ему по барабану. И потому за Жана реально есть смысл переживать.
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