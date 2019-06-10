Колобков: требование Ласицкене всех разогнать — плохой знак для ВФЛА

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Совет IAAF принял решение увеличить количество критериев с 40 до 205. Все требования выполнены, даже учитывая оплату долга и возможность получить пробы, хранящиеся в российской лаборатории.

Западная пресса предоставляет якобы «факты», а мы при помощи правоохранительных органов это расследуем. Все дисквалифицированные не получают премий, не тренируются и не присутствуют. Была произведена массированная информационная атака. Буквально в каждой газете выходили статьи. Если были какие-то вопросы, могли бы обратится к нам, мы бы всё в диалоге решили.

Ряд решений распространяется на людей, которые не имеют никакого отношения к допинговым делам. Давайте делать по закону: если есть доказательства, безусловно, эти тренеры не будут допущены. Если нет, почему нужно препятствовать их деятельности? Что касается дела Лысенко, то оно не было основным предметом обсуждения. Если будут доказательства фальсификации справок, конечно, будем наказывать виновных.

Было неприятно слышать заявление Ласицкене, сказавшей, что всех нужно разогнать. Для федерации это плохой знак. Нет взаимодействия с молодыми спортсменами, Шляхтин должен с ними встретиться и рассказать, какая работа проводится.

Мы всё делаем оперативно, чтобы к сентябрю ситуация изменилась. Нам нужно получить от международной федерации дорожную карту. Уверен, что все вопросы можно решить, я не вижу в этом ничего сложного. 205 критериев — это очень много, каждые две недели мы отправляли отчёты о выполненной работе», — передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата».

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