Темнокожий украинский борец Беленюк — о выборах: я осознаю, куда и для чего иду

Чемпион мира по греко-римской борьбе украинец Жан Беленюк рассказал, почему решил присоединиться к пропрезидентской партии «Слуга народа» и стать народным депутатом в парламенте Украины.

«Президент и его команда увидели во мне человека, которому под силу положительно изменить ситуацию в украинском спорте. Осознав, что критиковать и быть недовольным ситуацией намного проще, чем взять на себя ответственность, решил принять предложение, полностью отдавая себе отчёт куда иду, для чего иду, какие риски сопряжены с данным решением! Никто не обещает что будет легко, но и мы не из робкого десятка», — написал Беленюк в "Инстаграме".

28-летний Жан Беленюк родился в Киеве. Отец — руандиец, мама — украинка. Через три года после рождения Жана отец погиб в Руанде в результате кровопролитной гражданской войны. Борцом он стал именно на Украине и считает себя украинцем.

Напомним, на чемпионате Европы в Будапеште Беленюк после победы в финальной схватке в весовой категории до 87 кг станцевал гопак.

Запись доступна в "инстаграме" Беленюка.

Темнокожий украинский борец Беленюк собрался стать народным депутатом