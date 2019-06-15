ВФЛА исключит из организации регионы, которые ведут слабую борьбу с допингом

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) может лишить региональные федерации членства в организации, если они не будут активно бороться с антидопинговыми нарушениями.
«Руководство ВФЛА проинформировало представителей региональных федераций легкой атлетики, что в случае обнаружения фактов запрещённого сотрудничества и работы дисквалифицированных тренеров ВФЛА будет вынуждена приостановить членство данных региональных федераций в ВФЛА», — говорится в заявлении на официальном сайте ВФЛА.
Вчера, 14 июня, президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин провёл рабочую встречу с руководством региональных федераций лёгкой атлетики Республики Мордовия, Курской и Свердловской областей.
Им было дано поручение в срок до семи рабочих дней предоставить официальную информацию, заверенную в региональных министерствах спорта, о мерах, предотвращающих случаи запрещённого сотрудничества и работы отстранённых тренеров.
- 15 июня 2019
-
10:44
-
10:34
-
10:28
-
09:51
-
09:32
-
09:24
-
09:17
-
01:08
-
00:38
-
00:21
- 14 июня 2019
-
23:14
-
22:53
-
22:39
-
20:41
-
20:34
-
19:21
-
18:39
-
17:49
-
17:31
-
16:01
-
15:51
-
15:14
-
14:41
-
13:41
-
13:23
-
12:57
-
12:09
-
11:04
-
10:50
-
10:40
-
10:00
-
09:48
-
09:22
-
00:46
-
00:12