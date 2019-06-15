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ВФЛА исключит из организации регионы, которые ведут слабую борьбу с допингом

ВФЛА исключит из организации регионы, которые ведут слабую борьбу с допингом
Другие / Лёгкая атлетика 0

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) может лишить региональные федерации членства в организации, если они не будут активно бороться с антидопинговыми нарушениями.

«Руководство ВФЛА проинформировало представителей региональных федераций легкой атлетики, что в случае обнаружения фактов запрещённого сотрудничества и работы дисквалифицированных тренеров ВФЛА будет вынуждена приостановить членство данных региональных федераций в ВФЛА», — говорится в заявлении на официальном сайте ВФЛА.

Вчера, 14 июня, президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин провёл рабочую встречу с руководством региональных федераций лёгкой атлетики Республики Мордовия, Курской и Свердловской областей.

Им было дано поручение в срок до семи рабочих дней предоставить официальную информацию, заверенную в региональных министерствах спорта, о мерах, предотвращающих случаи запрещённого сотрудничества и работы отстранённых тренеров.

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