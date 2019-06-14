Ласицкене о возможном отзыве её нейтрального статуса: шикарная фантазия Шляхтина

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене прокомментировала слова президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрия Шляхтина о том, что за свои критические замечания в адрес руководства ВФЛА спортсменка может быть лишена нейтрального статуса.



«Удивлена (на самом деле нет) попытками господина Шляхтина запугать меня. Шикарная фантазия на тему того, что у меня могут отозвать нейтральный статус, так как я не поддерживаю действия главы ВФЛА (видимо, особенно я должна поддержать главное дело его команды – »дело Лысенко")...



Что ждёт главу РУСАДА Юрия Гануса за критику ВФЛА, Шляхтин вполне разумно предпочёл умолчать… Прорвёмся! Едем дальше… Впереди Хожув-Острава-Тюбинген", – написала Ласицкене в «инстаграме», добавив хэштег #ФантазёрТыМеняНазывала.

Пост доступен в «инстаграме» Марии Ласицкене.



Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Российские спортсмены получили право выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе.

Шляхтин: Ласицкене высказалась, теперь у неё могут отозвать нейтральный статус