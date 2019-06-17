Врач сборной России: в федерации лёгкой атлетики поменял бы ситуацию за полгода

Врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал проблемы с допингом в российской лёгкой атлетике. Ранее Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) решил не восстанавливать членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Выход из такой ситуации, с которой столкнулась наша лёгкая атлетика, всегда есть. Нужно начать всё делать твёрдой рукой – не смотреть на какие-то регалии и чей-то авторитет. Есть же такое понятие как политическая воля, при наличии желания всё можно сделать, при этом в самое короткое время. Лёгкая атлетика — это всего лишь вид спорта, пусть и очень популярного и уважаемого. Не надо драматизировать масштабы, черноты там процентов 15-20.



Чтобы всё исправить, нужно максимально и честно сотрудничать с РУСАДА, с правоохранительными органами, которые должны получить нужную информацию и иметь желание работать. Думаю, с этим проблем не будет, было же в РФС такое – появилась воля и нашли договорной матч, никто теперь не отмажется. Так и тут должен быть триумвират – федерация, правоохранительные органы и РУСАДА. Поверьте, все эти нарушители, которые за спинами говорят, что им ничего не могут сделать, запищат и никуда не смогут деться.



Все заинтересованы в том, чтобы спорт был чистым. Если у нас чуть ли не каждый день появляется информация, что кто-то что-то нарушил, зачем нас кому-то сплавлять? Мы сами себя сплавляем и топим всё глубже и глубже. Если человек получает три флажка – три раза не явился на допинг-тест, то о чём говорить? Ему инопланетяне помешали или госдеп? Если ты что-то хочешь в бумаге, которую надо подписать, то это занимает 25 минут.



Если бы я пришёл в федерацию лёгкой атлетики, то поменять ситуацию за полгода я бы смог, это 100 процентов. При этом не надо возглавлять федерацию, я прямо завтра готов помочь нынешнему руководству, если есть политическая воля. Можно сделать лёгкую атлетику чистой.



Можно ли при таком развитии событий получить допуск со следующего года? Можно сделать всё и быстрее, главное, чтобы все начали работать. Звонить сам не будешь, но как фанат я готов помочь лёгкой атлетике. Возглавить федерацию? Я-то готов точно, но для этого надо быть гением, федерацию возглавляют гении, а я точно не гений», — сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым в эфире передачи «Едим Спорт».

Лучшая легкоатлетка мира признала допинг в России. Что будет дальше? Мария Ласицкене хочет сломать устоявшуюся систему и тем самым спасти российскую лёгкую атлетику. Чем хуже – тем лучше?