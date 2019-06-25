СК завёл дело на тренера 14-летней велогонщицы, погибшей в ДТП на тренировке

Следственный комитет Оренбургской области возбудил уголовное дело против директора спортивной школы, который по совместительству работал тренером по велоспорту, чья 14-летняя ученица погибла в ДТП во время тренировки. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ по Оренбургской области.
По данным следствия, подозреваемый организовал ежедневные тренировочные сборы по велоспорту, проводимые с 1 по 21 июня 2019 года, и назначен ответственным за сохранность жизни и здоровья детей во время сборов.
Однако, в нарушение требований действующего законодательства, подозреваемый организовал 20 июня 2019 года несогласованное спортивное мероприятие — выездной тренировочный сбор велосипедистов, вследствие чего на участке автомобильной трассы «г. Гай — пос. Ириклинский» водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил наезд на 14-летнюю воспитанницу спортивной секции по велоспорту спортшколы, которая от полученных травм скончалась на месте ДТП.
Следствием решается вопрос об освобождении от занимаемой должности директора спортивной школы, а также устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены необходимые экспертизы, изъята документация. Расследование уголовного дела продолжается.
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