СК завёл дело на тренера 14-летней велогонщицы, погибшей в ДТП на тренировке

Следственный комитет Оренбургской области возбудил уголовное дело против директора спортивной школы, который по совместительству работал тренером по велоспорту, чья 14-летняя ученица погибла в ДТП во время тренировки. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ по Оренбургской области.



По данным следствия, подозреваемый организовал ежедневные тренировочные сборы по велоспорту, проводимые с 1 по 21 июня 2019 года, и назначен ответственным за сохранность жизни и здоровья детей во время сборов.

Однако, в нарушение требований действующего законодательства, подозреваемый организовал 20 июня 2019 года несогласованное спортивное мероприятие — выездной тренировочный сбор велосипедистов, вследствие чего на участке автомобильной трассы «г. Гай — пос. Ириклинский» водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил наезд на 14-летнюю воспитанницу спортивной секции по велоспорту спортшколы, которая от полученных травм скончалась на месте ДТП.



Следствием решается вопрос об освобождении от занимаемой должности директора спортивной школы, а также устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.



В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены необходимые экспертизы, изъята документация. Расследование уголовного дела продолжается.