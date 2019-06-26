Президент Федерации спортивной борьбы России, вице-президент Объединённого мира борьбы (UWW) Михаил Мамиашвили встретился с президентом Либерии Джорджем Веа, который признавался ФИФА лучшим футболистом 1995 года. Глава ФСБР также посетил центр UWW в Марокко.



«Это был рабочий визит в Африку по линии UWW. В Либерии по инициативе президента страны Джорджа Веа обсуждались вопросы развития борьбы на всех уровнях. Кроме этого в Марокко прописали с президентом UWW-Africa Фуадом Мескутом дорожную карту развития борьбы на континенте. Итоги визита будут доложены на исполкоме UWW, который президент UWW Ненад Лалович проведет на Европейских играх в Минске.

Цель UWW — поддержать африканскую молодёжь, у которой большой потенциал в борьбе, запустить социальные лифты. Поэтому UWW открыло центр подготовки в Марокко, финансирует комплексную программу развития. По сути, международная федерация в последние годы вернулась к тому фундаменту, который был заложен десятилетие назад, когда в рамках программы Global Partnership при поддержке Сулеймана Керимова российская сторона выделила Африке десяток ковров, принимала борцов на совместные сборы.



Сейчас по просьбе UWW марокканский центр усилил Пётр Юмшанов, который много лет проработал тренером сборной России. Не готовим ли себе соперников? Могу сказать, что мы не только не боимся конкуренции в мире, но и готовы способствовать тому, чтобы она усиливалась. Чем сильнее будут позиции борьбы, чем масштабнее борьбой будут заниматься на карте мира, тем мощнее будет наше присутствие в олимпийской программе. Приоритет интересов борьбы над национальными — был одним из факторов, который в 2013 году помог нам отстоять борьбу в программе Олимпийских игр", — подчеркнул Мамиашвили.

Пост доступен в «инстаграме» Федерации спортивной борьбы России.

