Мужская сборная России по регби-7 сыграет в группе с Украиной в отборе ОИ-2020

Мужская сборная России по регби-7 узнала своих соперников по групповому этапу европейского отборочного турнира Олимпийских игр 2020 года в Токио. На соревнованиях, которые пройдут 13-14 июля в Коломье (Франция), примут участие 12 команд. Россияне сыграют с Ирландией, Испанией и Украиной, сообщает сайт регби Европы.

Право выступить на Олимпийских играх в Токио получит победитель турнира. Команды, которые займут второе и третье места, будут отбираться через финальный раунд квалификации.

Напомним, сборная России заняла девятое место на домашнем этапе чемпионата Европы по регби-7. Соревнования прошли в спортивном городке спорткомплекса «Лужники» в Москве. Благодаря этому результату россияне гарантировали себе участие в квалификации на Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония).