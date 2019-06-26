Мужская сборная России по регби-7 сыграет в группе с Украиной в отборе ОИ-2020

Мужская сборная России по регби-7 узнала своих соперников по групповому этапу европейского отборочного турнира Олимпийских игр 2020 года в Токио. На соревнованиях, которые пройдут 13-14 июля в Коломье (Франция), примут участие 12 команд. Россияне сыграют с Ирландией, Испанией и Украиной, сообщает сайт регби Европы.
Право выступить на Олимпийских играх в Токио получит победитель турнира. Команды, которые займут второе и третье места, будут отбираться через финальный раунд квалификации.
Напомним, сборная России заняла девятое место на домашнем этапе чемпионата Европы по регби-7. Соревнования прошли в спортивном городке спорткомплекса «Лужники» в Москве. Благодаря этому результату россияне гарантировали себе участие в квалификации на Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония).
- 26 июня 2019
-
19:55
-
19:49
-
19:25
-
19:24
-
19:12
-
18:58
-
18:46
-
18:23
-
17:29
-
17:18
-
16:55
-
16:50
-
16:30
-
16:17
-
16:13
-
16:03
-
15:48
-
13:49
-
13:40
-
13:30
-
13:08
-
12:13
-
12:00
-
11:51
-
11:18
-
11:15
-
10:52
-
10:29
-
10:01
-
09:43
-
09:34
-
09:31
-
00:38
-
00:19
- 25 июня 2019
-
23:31