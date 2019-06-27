Два австрийских велогонщика дисквалифицированы на 4 года за употребление допинга

Австрийские велогонщики Георг Прайдлер и Штефан Денифль дисквалифицированы Международным союзом велосипедистов (UCI) на четыре года каждый, сообщается на официальном сайте UCI.

Ранее Прайдлер и Денифль были временно отстранены от соревнований после признания в применении кровяного допинга.

Как отметили в UCI, дисквалификации обоих спортсменов отсчитываются с 5 марта 2019 года. В течение четырёх недель они могут обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Напомним, 27 февраля сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии раскрыли международную преступную допинговую сеть, провели обыски в расположении нескольких сборных на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде. Полиция арестовала пятерых спортсменов, среди которых оказался двукратный призёр чемпионатов мира казахстанец Алексей Полторанин. Среди участников скандала оказались и Прайдлер с Денифлем.

Два австрийских велогонщика отстранены от соревнований из-за допинга