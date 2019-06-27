Два австрийских велогонщика дисквалифицированы на 4 года за употребление допинга

Австрийские велогонщики Георг Прайдлер и Штефан Денифль дисквалифицированы Международным союзом велосипедистов (UCI) на четыре года каждый, сообщается на официальном сайте UCI.
Ранее Прайдлер и Денифль были временно отстранены от соревнований после признания в применении кровяного допинга.
Как отметили в UCI, дисквалификации обоих спортсменов отсчитываются с 5 марта 2019 года. В течение четырёх недель они могут обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Напомним, 27 февраля сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии раскрыли международную преступную допинговую сеть, провели обыски в расположении нескольких сборных на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде. Полиция арестовала пятерых спортсменов, среди которых оказался двукратный призёр чемпионатов мира казахстанец Алексей Полторанин. Среди участников скандала оказались и Прайдлер с Денифлем.
- 27 июня 2019
-
15:47
-
15:37
-
15:26
-
14:37
-
14:16
-
14:07
-
12:38
-
11:54
-
11:41
-
11:20
-
11:13
-
10:49
-
10:36
-
09:38
-
00:37
-
00:21
-
00:09
- 26 июня 2019
-
23:45
-
23:29
-
22:54
-
22:32
-
22:24
-
21:57
-
21:41
-
21:30
-
20:52
-
20:26
-
20:24
-
19:55
-
19:49
-
19:25
-
19:24
-
19:12
-
18:58
-
18:46