Российские «пляжники» по пенальти одолели белорусов и сыграют за 5-е место на ЕИ

Сборная России в первом матче утешительного раунда плей-офф за пятое-восьмое места турнира по пляжному футболу на Европейских играх—2019 в Минске в серии послематчевых пенальти переиграла команду Беларуси — 5:5 (по пенальти – 3:2).

Хет-трик в основное время матча оформил Артур Папоротный, по разу отличились Николай Крышанов и Фёдор Земсков. В дополнительное время команды мячей не забили. В серии штрафных ударов арбитры не засчитали удар белоруса Вадима Бокача, решив, что мяч не пересёк линию ворот полностью.

За пятое место сборная России сыграет с командой Италии, разгромившей румынских футболистов — 10:3.

Европейские игры. Минск, Беларусь

Пляжный футбол. Матчи за 5-8-е места

Беларусь – Россия – 5:5 (3:1, 0:3, 2:1, 0:0, по пен. – 2:3).