Садулаев вышел в финал чемпионата России — 2019 по вольной борьбе

В первый день чемпионата России по вольной борьбе, стартовавшего в Сочи, определились финалисты в весовых категориях до 57, 65, 74, 86 и 97 кг.
Призёр ЧЕ-2019 Муслим Садулаев встретится в финале веса до 57 кг с Рамизом Гамзатовым. Самым ожидаемым событием дня будет финал категории до 74 кг между чемпионами мира Хетиком Цаболовым и Магомедом Курбаналиевым. Цаболов выиграл в полуфинале у призёра ЧЕ-2019 Тимура Бижоева, а Курбаналиев был сильнее двукратного чемпиона мира Магомедрасула Газимагомедова. Отметим, что всего месяц назад Цаболов и Курбаналиев стали участниками фестиваля «Настроение АЛРОСА», проведя десятки мастер-классов и встреч с детворой в городах Якутии.
Главной сенсацией дня стало поражение в первом круге веса до 65 кг чемпиона Европы-2017 Ильяса Бекбулатова. Другой фаворит — двукратный чемпион Европы Гаджимурад Рашидов — встретится в финале с призёром ЧЕ-2019 Начыном Кууларом.
В финал веса до 86 кг ожидаемо вышли действующий чемпион Европы Владислав Валиев и победитель ЧЕ-2018 Артур Найфонов. В финале категории до 97 кг чемпион Европы-2018 Владислав Байцаев встретится с Игорем Овсянниковым, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.
- 6 июля 2019
-
13:48
-
12:58
-
12:51
-
12:06
-
11:34
-
10:55
-
09:39
-
00:58
-
00:42
-
00:28
-
00:16
- 5 июля 2019
-
23:30
-
23:04
-
21:46
-
20:12
-
19:46
-
18:46
-
18:37
-
17:56
-
17:45
-
16:28
-
15:43
-
13:36
-
12:24
-
11:53
-
09:38
- 4 июля 2019
-
23:28
-
21:48
-
21:29
-
19:49
-
18:08
-
17:51
-
17:13
-
16:55
-
16:37