Садулаев вышел в финал чемпионата России — 2019 по вольной борьбе

В первый день чемпионата России по вольной борьбе, стартовавшего в Сочи, определились финалисты в весовых категориях до 57, 65, 74, 86 и 97 кг.

Призёр ЧЕ-2019 Муслим Садулаев встретится в финале веса до 57 кг с Рамизом Гамзатовым. Самым ожидаемым событием дня будет финал категории до 74 кг между чемпионами мира Хетиком Цаболовым и Магомедом Курбаналиевым. Цаболов выиграл в полуфинале у призёра ЧЕ-2019 Тимура Бижоева, а Курбаналиев был сильнее двукратного чемпиона мира Магомедрасула Газимагомедова. Отметим, что всего месяц назад Цаболов и Курбаналиев стали участниками фестиваля «Настроение АЛРОСА», проведя десятки мастер-классов и встреч с детворой в городах Якутии.

Главной сенсацией дня стало поражение в первом круге веса до 65 кг чемпиона Европы-2017 Ильяса Бекбулатова. Другой фаворит — двукратный чемпион Европы Гаджимурад Рашидов — встретится в финале с призёром ЧЕ-2019 Начыном Кууларом.

В финал веса до 86 кг ожидаемо вышли действующий чемпион Европы Владислав Валиев и победитель ЧЕ-2018 Артур Найфонов. В финале категории до 97 кг чемпион Европы-2018 Владислав Байцаев встретится с Игорем Овсянниковым, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.