Тренеру Тедееву, вставшему на защиту Путина, не продлили визу в США
Главному тренеру сборной России по вольной борьбе Дзамболату Тедееву отказали в продлении американской визы. Специалист считает, что причина этого решения кроется в том, что он подверг критике журналиста грузинской телекомпании «Рустави-2» Георгия Габунии, который нецензурно выражался в адрес президента РФ Владимира Путина.
«Я неоднократно был в США и в качестве спортсмена сборной, и в качестве главного тренера нашей команды. А сегодня впервые получил отказ в продлении визы. Я вижу, что моё заявление в адрес журналиста не осталось незамеченным. Плохо, что большой спорт всё чаще смешивают с большой политикой», — приводит слова тренера ТАСС.
Тедеев руководил сборной России с 2001 по 2012 год. В январе 2016 года он вернулся на этот пост.
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