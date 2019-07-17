Непомнящий сыграл вничью с Войташеком на супертурнире в Дортмунде

В Дортмунде (Германия) сыграны партии четвертого тура супертурнира Sparkassen Chess Meeting. Российский шахматист Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с поляком Радославом Войташеком. Встреча завершилась после 45-го хода.

В партиях Леньер Домингес (США) – Теймур Раджабов (Азербайджан), Ливиу-Дитер Нисипяну (Германия) – Кайдо Кюлаотс (Эстония) и Рихард Раппорт (Венгрия) – Даниэль Фридман (Германия) также были зафиксированы ничьи.

После четырех туров таблицу возглавляет Домингес, набравший 3 очка в четырёх партиях. В активе Непомнящего 1,5 очка.

18 июля на турнире выходной.

Положение участников после четырёх туров

1.Домингес — 3.

2-4. Раджабов, Раппорт, Войташек — по 2,5.

5-7. Непомнящий, Нисипяну, Фридман — по 1,5.

8. Кюлаотс — 1