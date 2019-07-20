Великая и Жеребченко гарантировали сборной России медали ЧМ по фехтованию

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по фехтованию. Чемпион мира 2017 года российский рапирист Дмитрий Жеребченко вышел в полуфинал личного турнира, одержав уверенную победу над итальянцем Андреа Кассара – 15:6. За выход в финал Жеребченко проведёт бой с французом Энцо Лефором.

Уже в первом раунде плей-офф сборная России понесла запланированную потерю: Тимур Арсланов нанёс поражение Алексею Черемисинову со счётом 15:14. Тимур Сафин в 1/16 финала уступил Миякэ – 14:15. Арсланов остановился в 1/8 финала.

В соревнованиях саблисток в полуфинал вышла Софья Великая, разгромившая венгерку Анну Мартон – 15:7. За выход в финал Великая сразится с гречанкой Теодорой Гкунтура.

Яна Егорян и София Позднякова потерпели поражения в 1/32 финала. Ольга Никитина проиграла в 1/16 финала.