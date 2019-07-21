Россия выступит на ЧЕ по прыжкам в воду в Киеве, Захаров пропустит турнир

Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко сообщил, что сборная России выступит на чемпионате Европы в Киеве, который пройдёт с 5 по 11 августа.

«Я и сам туда поеду, и команда поедет. Говорил с руководством украинской федерации здесь (на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу, Южная Корея. – Прим. «Чемпионата»), нас заверили, что обеспечат все необходимые меры безопасности. У нас нет причин не верить, не так давно там был чемпионат Европы, и всё прошло нормально», — приводит слова Власенко РИА «Новости».

Кроме того, он сказал, что олимпийский чемпион Илья Захаров пропустит турнир в Киеве.



«Было решено, что Захаров пропустит чемпионат Европы и продолжит восстанавливаться после травмы, набирать форму», — добавил Власенко.