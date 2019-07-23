Панкратов — о медали пловца Костина на ЧМ: большего чуда и представить не могу

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов прокомментировал завоевание Олегом Костиным серебряной медали чемпионата мира в Кванджу на дистанции 50 м баттерфляем.
«Надо радоваться! Это чудо! Мы были очень удивлены, что Костин был третьим на чемпионате Европы, и это уже было из разряда чудес. Казалось, он свой лимит на чудеса уже израсходовал. То, что он сделал вчера, это профессионализм, работа, но ещё и везение. В команде без человека, которому везёт перманентно, просто тяжело. Я бы сейчас вообще его во все эстафеты поставил — вдруг прокатит! Какая-нибудь эстафета без шансов… Нет, хотя шансы есть везде… В общем, если бы была такая, поставил бы его просто наудачу. Костин — олицетворение нашей удачи на чемпионате мира. Большего чуда я представить себе не могу.
Вряд ли можно было себе представить, что Бенджамин Прауд и Андрей Говоров покажут 6-7-й результаты. По моему личному видению ситуации перед финалом, Костин должен был стать четвёртым. Но он второй — это шикарно! А ведь он не попал в касание. И вот я читал про каменные тумбочки… Стартовали бы с них, Калеб Дрессел не отполз бы. Мы бы могли чемпиона мира получить!" — цитирует Панкратова РИА «Новости».
Панкратов также является чемпионом мира 1994 года, многократным чемпионом Европы.
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