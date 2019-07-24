FINA вынесла предупреждения Скотту и Сунь Яну
Международная федерация плавания вынесла предупреждения пловцам — британцу Данкану Скотту и представителю Китая Сунь Яну. Скотт в знак протеста во время награждения на чемпионате мира в Кванджу отказался пожать руку чемпиону Сунь Яну и не стал с ним фотографироваться. Бойкот со стороны соперника привёл трёхкратного олимпийского чемпиона в ярость, и он накричал на Скотта.
«FINA приняла решение направить письмо с предупреждением Данкану Скотту и Сунь Яну. Она спортсмена вели себя неприемлемо», — приводит текст заявления FINA Swim Swam.
Ранее FINA вынесла предупреждение австралийскому пловцу Маку Хортону, который отказался подниматься на подиум вместе с Сунь Яном, замешанным в допинговом скандале.
Британец отказался поздравить Сунь Яна с победой на ЧМ. Китаец был в ярости
Сунь Ян — бойкотировавшему его британцу: ты — неудачник, я — победитель!
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