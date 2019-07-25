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Трёхкратный призёр ОИ: Кинг заслуживала наказания ещё на Олимпиаде-2016

Трёхкратный призёр ОИ: Кинг заслуживала наказания ещё на Олимпиаде-2016
Другие / Водные виды спорта 0

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, бывший рекордсмен мира на дистанции 100 м (в 25-метровом бассейне) Дмитрий Волков прокомментировал информацию о дисквалификации американки Лилли Кинг на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу.

Двукратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира Кинг в квалификации нарушила правила в первом повороте и не была допущена в полуфинал.

«Если вы включите заплыв Лилли Кинг на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, то увидите, что там она тоже сделала подобный поворот. Техника прохождения поворота с касанием бортика одной рукой — это её фишка, и она вполне заслуживала наказания ещё три года назад. Судьба догнала её здесь.

Всё зависит от лояльности судьи. Это некий ситуационный момент, на решение влияет как политика, так и другие моменты, которые смешиваются со спортом», — цитирует Волкова ТАСС.

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