Трёхкратный призёр ОИ: Кинг заслуживала наказания ещё на Олимпиаде-2016

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, бывший рекордсмен мира на дистанции 100 м (в 25-метровом бассейне) Дмитрий Волков прокомментировал информацию о дисквалификации американки Лилли Кинг на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу.

Двукратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира Кинг в квалификации нарушила правила в первом повороте и не была допущена в полуфинал.



«Если вы включите заплыв Лилли Кинг на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, то увидите, что там она тоже сделала подобный поворот. Техника прохождения поворота с касанием бортика одной рукой — это её фишка, и она вполне заслуживала наказания ещё три года назад. Судьба догнала её здесь.



Всё зависит от лояльности судьи. Это некий ситуационный момент, на решение влияет как политика, так и другие моменты, которые смешиваются со спортом», — цитирует Волкова ТАСС.

Протест сборной США на дисквалификацию Лилли Кинг отклонён

Ефимова рассказала, как отреагировала на дисквалификацию Кинг на чемпионате мира