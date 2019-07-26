Морозов вышел в финал чемпионата мира на дистанции 50 м вольным стилем

Российский пловец Владимир Морозов вышел в финал чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 50 м вольным стилем. В полуфинале он продемонстрировал пятый результат (21,65). Первое место занял американец Калеб Дрессел (21,18).

Россиянка Анастасия Авдеева не смогла пробиться в финал на дистанции 200 м на спине, показав 10-й результат (2.09,78). Американка Реган Смит стала первой, побив мировой рекорд – 2.03,35.

Андрей Минаков вышел в финал на дистанции 100 м баттерфляем, проплыв её за 50,94. Американец Калеб Дрессел в полуфинале побил мировой рекорд соотечественника Майкла Фелпса – 49,50.

Арина Суркова не смогла пройти в финал на дистанции 50 м баттерфляем, заняв девятое место в полуфинале.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (11-8-4), на третьем — США (7-9-9).

Американка Смит установила мировой рекорд на дистанции 200 м на спине

Дрессел побил мировой рекорд Фелпса на дистанции 100 м баттерфляем