Российские гандболистки с победы стартовали на юношеском чемпионате Европы
В Циле (Словения) стартовал женский чемпионат Европы по гандболу для игроков не старше 17 лет. Россиянки в дебютной встрече разгромили хозяек соревнований – сборную Словении – со счётом 33:20 (14:11).
Старт встречи не предвещал лёгкой игры. Словенки вели — 11:7, после чего сборной России удалось провести отрезок из семи заброшенных мячей подряд. После этого вернуться в игру хозяйки соревнований не смогли и в итоге отпустили соперниц на расстояние 13 голов.
В следующем матче сборная России встретится с командой Черногории. Матч состоится завтра, 2 августа. Начало встречи – в 18:00 мск. В заключительном матче группового этапа, который пройдёт 4 августа, соперницами россиянок станут одни из главных фаворитов турнира – француженки.
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