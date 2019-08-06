Тимошинина — третья в прыжках в воду с вышки на чемпионате Европы в Киеве

Россиянка Юлия Тимошинина с результатом 304,45 балла заняла третье место в прыжках в воду с вышки на чемпионате Европы в Киеве.

Победу одержала украинка София Лыскун (330,00). Серебряная награда досталась представительнице Нидерландов Селин ван Дейн (304,50). Россиянка Екатерина Беляева (237,80) заняла 11-е место.

Ранее сборная России стала серебряным призёром в командных соревнованиях. Екатерина Беляева, Виталия Королёва, Виктор Минибаев и Илья Молчанов набрали 401,05 балла. Победу одержала команда Германии (405,50).

Чемпионат Европы по прыжкам в воду проходит в Киеве с 5 по 11 августа. На турнире будут разыграны четыре олимпийские лицензии: две у мужчин (трамплин 3 метра, вышка) и две у женщин (трамплин 3 метра, вышка).